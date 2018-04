Christo maakt kunstwerk in Londense Hyde Park

Dat zal van 18 juni tot en met 23 september te bewonderen zijn. Met de werkzaamheden van het bouwwerk is ondertussen begonnen.

Mastaba's zijn grafmonumenten uit de oud-Egyptische cultuur in de vorm van een trapezium. Het kunstwerk wordt opgetrokken in de buurt van Kensington Palace.

Enkele cijfers: het zal zo'n 500 ton wegen, uit 7.506 olievaten bestaan, en 20 meter hoog, 30 meter breed en 40 meter lang zijn.

De in Bulgarije geboren Christo werd wereldberoemd met het inpakken van de Reichtstag in Berlijn in 1995. Hij realiseerde die monumentale installatie met zijn vrouw Jeanne-Claude, die in 2009 stierf.