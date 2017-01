Camera's gaan aantal bezoekers aan Dubrovnik beperken

Het oude deel van Dubrovnik staat sinds 1979 op de lijst van werelderfgoederen van Unesco en die organisatie adviseert dat er niet meer dan 8.000 bezoekers tegeljkertijd in het centrum van de stad rondwandelen. Volgens burgemeester Andro Vlahu¨ic is het niet veilig om meer dan dat aantal toe te laten. Dat schrijft Lonely Planet.

Vijf surveillance camera's die bij iedere ingang van de historische stad werden geinstalleerd moeten erbij helpen het aantal bezoekers binnen de perken te houden. Wanneer er minder dan 6.000 bezoekers in de stad zijn, gebeurt er niets en kan iedereen er vrij rondwandelen. Registeren de camera's meer dan 6.000 bezoekers, dan worden er maatregelen van kracht om een verdere toename te beperken. Is het aantal van 8.000 bereikt, dan gaat de stad dicht en mogen er geen toeristen meer bij.

Toeristen die een Dubrovnik City Card hebben of die zich minstens een dag op voorhand geregistreerd hebben krijgen voorrang. Toeristen die spontaan langskomen of die deel uitmaken van een georganiseerde groep mogen de stad dan niet meer in en moeten wachten tot het de drukte weer is afgenomen.

Januari is altijd een rustige maand in Dubrovnik, maar door de camera's nu in gebruik te nemen, hebben de autoriteiten voldoende tijd om het nieuwe surveillance systeem te testen zodat het volledig op punt staat wanneer de toeristenstromen richting zomer echt op gang komen.

Vorig jaar bezochten meer dan een miljoen toeristen Dubrovnik, ruim twaalf procent meer dan het jaar daarvoor.