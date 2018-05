Brusselse Bloementapijt zet kleurrijke Mexicaanse regio Guanajuato in de bloemetjes

Dit jaar wordt er aan het Beursplein ook een florale tentoonstelling opgetrokken voor de twintigste verjaardag van de erkenning van de Grote Markt als Unesco Werelderfgoed.

Het 1.800 vierkante meter grote en uit 50.000 bloemen bestaande Bloementapijt kleurt voor het eerst Latijns-Amerikaans met het thema 'Guanajuato, culturele trots van Mexico'. De Mexicaanse staat kent zelf ook een lange traditie van tapijten, want sinds 1966 worden de straten van de zuidelijke stad Uriangato tijdens La Octava Noche jaarlijks ingekleurd door kilometers van gekleurd zaagsel.

Het ontwerp van het Bloementapijt werd eveneens voorgesteld. Het centrale element is een typische kleurrijke vogel uit het borduurwerk van de Otomi-beschaving. Deze stelt de natuurlijke pracht van Mexico voor. Boven de vogel zijn twee zonnen afgebeeld die verwijzen naar de naam Uriangato, wat in het Purépecha, de taal van een Indiaanse stam in Mexico, 'plaats waar de zon opkomt' betekent. Verder zijn er ook twee pre-Spaanse krijgers en wapenschilden te zien. Het ontwerp werd bedacht door huisontwerper Mark Schautteet en de jonge Mexicaanse grafisch ontwerpster Ana Rosa Aguilar Aguado.

Speciaal voor de twintigste verjaardag van de erkenning van de Grote Markt als Unesco werelderfgoed vindt aan het Beursplein gelijktijdig de expo 'Monuments of Unesco Flowers' plaats. Een dertigtal organisaties van bloementapijtkunstenaars vanuit Europa, Azië en Latijns-Amerika zullen er samen een florale tentoonstelling houden met originele creaties.