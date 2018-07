Bezoekers vanaf 22 juli welkom in het Koninklijk Paleis in Brussel

Met de tentoonstelling 'Verwondering' krijgt het Belgische en internationale publiek 'een originele visie op kunst en wetenschap door een verbazingwekkende ontdekking van kunstwerken of onderzoeksobjecten uit het federale culturele en wetenschappelijke erfgoed', aldus het paleis.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Federaal Wetenschapsbeleid, met de steun van de kanselarij van de eerste minister, de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen, het Nationaal Geografisch Instituut en het War Heritage Institute.

Ook Technopolis zal naar goede gewoonte aanwezig zijn. Dit jaar stelt het centrum 'De naakte wetenschap! PUUR' voor, een tentoonstelling die focust op enkele basismechanismes uit de fysica.

Tot slot is er de tentoonstelling 'Het Koninklijk Paleis, waar Geschiedenis wordt geschreven', die wordt georganiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed. Daar zal de bezoeker ontdekken dat het paleis in Brussel geen starre, maar een levende plek is die gediend heeft en nog steeds dient als decor voor een breed scala aan activiteiten.

Het paleis is van 22 juli tot 2 september van dinsdag tot en met zondag toegankelijk van 10.30 uur tot 15.45 uur (laatste toegang). De toegang is gratis.