Belém in Lissabon, de wijk van ontdekkingen

De uitstraling van de grote 15e-eeuwse ontdekkingsreizen is nog steeds voelbaar in Belém. Toch is het vandaag ook een toeristische wijk met een tijdloos profiel, waar het historische bouwerfgoed samengaat met avant-garde architectuur. Een gegidste rondleiding.