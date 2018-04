Athene is Wereldstad van het Boek 2018

Het motto is 'boeken overal', zei de burgemeester van de Griekse hoofdstad, Giorgos Kaminis, bij de openingsceremonie in het nieuwe museum van de Akropolis op de Werelddag van het Boek. Ook president Prokopis Pavlopoulos was naar de plechtigheid gekomen.

De komende maanden zijn in totaal 250 manifestaties gepland, zei een woordvoerster van de stad Athene. Daarbij zullen de bezoekers de gelegenheid krijgen om met auteurs maar ook met uitgevers te praten. 'We willen alle delen van de stad en alle burgers bereiken'.

De 'World Book Capital' staat onder bescherming van de Unesco (de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur). Sinds 2001 kent ze de titel toe.