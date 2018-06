Antwerps Barokjaar feestelijk geopend

Bezoekers kunnen tijdens het openingsweekend niet alleen toonaangevende tentoonstellingen bezichtigen, maar ook tal van feestjes, performances en concerten meepikken.

Het MAS pakt uit met de eerste overzichtstentoonstelling van Michaelina Wautier, de leading lady van de barokke schilderkunst. De opening van de expo wordt vrijdag gevierd met een Silent Disco. Ook de MAS boulevard baadt in barokke sfeer met werken van Antwerps fotograaf Athos Burez en opzwepende dj-sets. Alsof dat nog niet genoeg is, opent de nieuwe vaste tentoonstelling Feest!. Ook op zaterdag en zondag zijn er in het MAS tal van extraatjes zoals een zoektocht, een speedrondleiding en een barokconcert.

Springkasteel, wandelingen en muzieksessies

In het Middelheimmuseum toont Experience Traps creaties van binnen- en buitenlandse hedendaagse kunstenaars die de mosterd bij de barok gingen halen. Tijdens het openingsweekend kunnen bezoekers zich uitleven op het gigantische springkasteel van kunstenaar Jeremy Deller.

Met Sanguine/Bloedrood plaats curator Luc Tuymans in het M HKA werken van hedendaagse meesters als On Kawara, Jan Fabre, Michaël Borremans en Edward Kienholz in dialoog met sleutelwerken uit de barok van onder meer Rubens, Jordaens, Van Dyck en Francisco de Zurbarán. Zaterdag kunnen bezoekers een concert van Liam Byrne meepikken, zijn er rondleidingen en speelse muzieksessies voor ouders met baby's of peuters.

Ook het Rubenshuis en de vijf monumentale kerken van Antwerpen kunnen bezocht worden, waar verschillende meesterwerken van Rubens, zijn leerlingen en zijn leermeester te bewonderen zijn. Voorts zijn er nog verschillende wandelingen en het streetart-parcours Baroque Murals om barok in de stad te ontdekken.