Antwerpen: Het Eilandje heeft er een nieuwe hotspot bij

Lazy Jack is een belevingsconcept waar je kan aperitieven, lunchen en dineren in het avondlicht én met zicht op het water. Het grote terras, dat uitkijkt op het Kattendijkdok, is dé perfecte locatie voor een culinaire avond in laid-back sfeer, een spelletje jeu de boules of een ontspannende yogasessie.

Stoer & rustiek

Je vindt Lazy Jack in de schaduw van het MAS en het Nieuwe Havenhuis en verscholen in een industriële hangar. De industriële loods kreeg een totale make-over, maar behield wel het stoere karakter. Een rustiek interieur in combinatie met ruw hout en roestig staal. Daarbij een overvloed aan planten en eclectische details. De grote open ruimte werd omgetoverd tot een gezellige plek waar iedereen zich thuis voelt en waar je kan vertoeven in een ongedwongen en relaxte sfeer. Vanaf het grote terras heb je zicht op het Kattendijkdok en het MAS.

Lazy Jack biedt een totaalpakket: een belevingsconcept voor zowel de opkomende wijk en zijn buurtbewoners alsook de toevallige passanten, de Antwerpenaren én toeristen. Lazy Jack is een nieuwe ontmoetingsplek met een positieve impact op de buurt en het gebouw zelf.

Regelmatig vinden er leuke evenementen plaats bij Lazy Jack. Denk maar een een brunch op zondag. Of een yogasessie op het moment dat de zon opkomt. Maar evengoed zijn er workshops, optredens en kunsttentoonstellingen. Heb je groene vingers? Dan kan je meehelpen in de moestuin. En natuurlijk zijn er ook allerlei activiteiten voor kinderen.

Geur van de grill

Het culinaire concept is een samenwerking tussen cateraar Silverspoon voor de lunch en topslager De Laet & Van Haver voor het diner. Op de menukaart vind je onder andere Toast Steak Tartaar, risotto en kruidensalade met gegrilde gamba's als lunch. Voor het diner kan je kiezen voor pakweg de Butcher's Burger, Côte à l'os, ceviche van botervis of gegrilde kreeft.

Wie dan nog honger - of goesting - heeft, kan kiezen voor de Eton Mess, een dessert met meringue, rode vruchten, mousse van vanille en cassis of de Chocoholic, met een crème van chocolade, brownie chunks en een crumble van chocolade. Bij je bestelling, krijg je een foodbuzzer. Wanneer je gerecht klaar is, trilt de buzzer en kan je jouw vlees of vis ophalen aan de grill corner.

Elke private grillcorner is voorzien van een design Ofyr, een kegelvormige vuurschaal dat fungeert als kookoppervlak. En zo kan je tijdens de zomermaanden gezellig outdoor koken en grillen.

Praktische informatie

Adres: Kattendijkdok Oostkaai 22a, Antwerpen

Lazy Jack is alle dagen open

Maandag tot woensdag, vanaf 16u tot 23u

Donderdag tot zondag, vanaf 11u tot 23u

Reserveren kan via www.lazy-jack.be