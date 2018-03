Akelig echt lijkende menselijke replica's te zien in de Kunsthal in Rotterdam

Deze bestaat uit een selectie hyperrealistische beelden van de afgelopen vijftig jaar, met 'menselijke replica's', zoals de Kunsthal ze noemt, akelig echt lijkende menselijke figuren.

Met 35 kunstwerken van 28 kunstenaars toont de Kunsthal naar eigen zeggen voor het eerst in Nederland een 'toonaangevend overzicht' van de ontwikkeling van vijftig jaar hyperrealistische beeldhouwkunst internationaal.

'Het oog in oog staan met deze beelden, prikkelt de reactie van bezoekers en roept vragen op over de maakbaarheid van de mens en over identiteit', voorspelt het museum op de eigen site. 'Hoe kijken we naar onszelf en naar anderen: een interessant gegeven in de huidige selfiecultuur op social media.'

Er is werk te zien van onder anderen George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, Duane Hanson, John DeAndrea en onze landgenote Berlinde de Bruyckere. Mueck maakte onder meer een pasgeboren babymeisje, maar wel een van vijf meter lang.

De expositie opent zaterdag en loopt tot en met 1 juli.