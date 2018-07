72 uur in Dublin: de leukste tips om je dagen optimaal te benutten

Dag één

Je loopt door duizenden jaren geschiedenis op een dag die je van een prachtige universiteit naar de oorsprong van de naam van de stad brengt.

De universiteit van Dublin

Begin de dag goed met een brunch bij Kilkenny Café voordat je de weg oversteekt naar het bastion van onderwijs, Trinity College, dat in 1592 werd opgericht. Sta even stil op Front Square en luister naar het geluid van de klokkentoren dat over de campus schalt. Bezoek vervolgens de Long Room Library, waar meer dan 200.000 van de oudste manuscripten van Trinity worden bewaard, inclusief het majestueuze Book of Kells - een bijbel uit de 9e eeuw.

Een millennium vol verhalen

Geniet van een traditionele lunch met rundvlees en Guinness Stew bij Keogh's Café en wandel daarna duizend jaar terug in de tijd naar Dublin Castle. Van Vikingfort tot de zetel van de Britse regering in Ierland; het kasteel heeft nu een administratieve functie en is van statig belang. Wandel langs de State Apartments, Medieval Undercroft en Chapel Royal voordat je ontspant in de rustige Dubh Linn Gardens, op de plek die de 'black pool' stad Dublin zijn naam gaf.

De Chester Beatty Library heeft een prachtig uitzicht op de tuinen en wordt door Lonely Planet beschreven als een van de beste musea in Europa. Binnen deze muren vindt je een schat aan kunstvoorwerpen uit Azië, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa.

De dubbele pieken van Dublin

De torenspitsen van de kathedralen St Patrick's en Christ Church reiken tot in de hemel en zijn echte steunpilaren aan de stedelijke horizon. Deze kathedralen staan hier al bijna 800 jaar en hebben beide intrigerende eigenaardigheden. Het gebalsemde hart van St. Laurence O'Toole (een aartsbisschop van Dublin uit de twaalfde eeuw) ligt in een altaar in Christ Church Cathedral, terwijl het spookachtige mooie koor in St. Patrick's de haren in je nek overeind zullen zetten.

Dag twee

Ontdek het ongelooflijke bereik van de Ierse diaspora, het lot van een aantal van de meest wrede veroordeelden en wat misschien wel de lekkerste pint Guinness ter wereld is.

Gevangenschap in Ierland

Bezoek de originele Gallows Hill in Dublin, nu de locatie van Kilmainham Gaol. Kilmainham werd in 1796 geopend en werd al snel berucht als verboden locatie voor straffen, met name voor politieke gevangenen en veroordeelden die naar Australië werden gedeporteerd. Na een lange en nogal beruchte geschiedenis werd de enorme gaol in jaren zestig opengesteld voor bezoekers. Het bood een panoramisch inzicht in een van de meest ingrijpende en verontrustende tijdperken in de Ierse geschiedenis. Ga daarna naar Union8 voor een voedzame lunch, zodat je nog een tijdje op de benen blijft.

Verhalen uit het graf

Neem een bus naar de Glasnevin Cemetery. De begraafplaats werd geopend in 1832 en bevat nu meer dan anderhalf miljoen graven. Genealogen en geschiedenisliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Net buiten de poort kan je de dag ontspannen afsluiten in de pub Gravedigger's. Een echt Victoriaans juweeltje met veel charme. De officiële naam is John Kavanagh's en is een begrip in Dublin. Je kan hier genieten van een van de traditionele gerechten van Dublin - coddle (doorgaans een gerecht van kliekjes gemaakt van varkensworstjes en spek met aardappelschijfjes en uien).

Een echt Iers icoon

Vanaf de oorsprong in 1759 als fermentatiehuis met een lease van 9.000 jaar, is de Guinness Storehouse een van de beroemdste bezienswaardigheden van de stad geworden. Gebouwd in de stijl van de Chicago School of Architecture in 1904, is het tegenwoordig een glimmende tentoonstelling van retroreclames tot de ambacht van het brouwen (en waarom de bubbels van Guinness naar beneden gaan in plaats van naar boven). De rondleiding wordt afgesloten met een pint van het 'zwarte goedje' in de 360-degree Gravity Bar, waar je het glas kunt heffen op de fantastische creatie van Arthur Guinness.

Dag drie

Bewonder gratis een aantal van de mooiste kunstwerken en ga mensen kijken waar beroemde lokale woordkunstenaars hun inspiratie vandaan haalden. Geniet van het 'echte' verhaal van Dublin. Uw avontuur is nog niet afgelopen.

Een meesterwerk

Bekijk kunstwerken van Picasso, Monet en de beroemde kunstenaar Jack B. Yeats in de National Gallery of Ireland. De toegang is gratis en echt de moeite waard. Bewonder in alle rust van de prachtige plafonds en lichtval die kunstwerken op zich zijn. Geniet in de gezellige Gallery Tea Room van verse thee en scones en ontspan in de aanwezigheid van de groten.

Een smaragden wonderland

Loop onder Fusilier's Arch door het groene stadspark St Stephen's Green in. Een leuk weetje: tot 1663 was dit pittoreske plekje een moerassig stuk land waar schapen en vee werden gehouden - oh, en waar openbare terechtstellingen werden gehouden en heksen werden verbrand. Op een zonnige dag is het eerlijk vertoeven in park met een picknickmand en eindeloos mensen kijken. Als het een beetje fris is, kunt u de eendjes voeren en de graven van een paar lokale beroemdheden bezoeken, waaronder Oscar Wilde, James Joyce en WB Yeats.

Het verhaal van Dublin

The Irish Times noemt dit Dublins 'beste museumervaring'. In het Little Museum of Dublin wordt het verhaal verteld van deze geweldige stad. Bekijk tentoonstellingen over bezoeken van het koningshuis en rocksterren, waaronder het uit Dublin afkomstige U2, en laat je fantasie prikkelen door de verhalen die de gidsen je vertellen. Je hoort hoe Ierland de vele pieken en dalen in de economie heeft doorstaan en hoe dit in de geschiedenis van Dublin is verweven. Vanaf hier is het slechts een klein eindje lopen naar Fallon & Byrne's Wine Cellar in Exchequer Street, waar heerlijke producten uit heel Ierland te vinden zijn.