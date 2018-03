28 steden voor boekenliefhebbers

Edinburgh was in 2004 de eerste stad die door Unesco uitgeroepen werd tot City of Literature. De Schotse stad is niet alleen de geboorteplaats van tal van belangrijke schrijvers, het is ook de plaats waar het grootse literatuurfestival ter wereld plaatsvindt en waar je bijna stuikelt over de boekwinkels. Ondertussen heeft Unesco nog 27 andere steden de titel 'City of Literature' toegekend. Die titel krijgen steden niet zomaar. Ze moeten aan de nodige criteria voldoen en een officiele aanvraag indienen. Unesco wil door het toekennen van de titel de samenwerking tussen de verschillende literatuursteden bevorderen.

Er is niet alleen een Unesco netwerk van Cities of Literature, maar ook van Crafts & Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Media Arts en Music die samen het Creative Cities Network vormen. Maar kennis met de 28 literaire steden.