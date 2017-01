10 gratis dingen om te doen in Rome

1. Het Pantheon: deze tempel, gewijd aan de Romeinse goden, werd in de eerste eeuw gebouwd in opdracht van keizer Hadrianus. Het is het best bewaard gebleven bouwwerk uit de Romeinse tijd en de koepel behoort tot de grootste ter wereld. In het midden van die koepel zit een opening waarlangs daglicht de tempel binnenvalt.

2. De protestantse begraafplaats (ook wel de a-katholieke genoemd): een uiterst romantische plek aan de voet van de enige piramide in Rome. De dichters Keats en Shelley en ook Antonio Gramsci, oprichter van de Italiaanse communistische partij, liggen er begraven.

3. De Sint-Pietersbasiliek: aan deze imposante kerk werd honderd jaar lang gewerkt. Ze staat op de plaats waar apostel Petrus stierf en begraven werd.

4. Gratis wandeltochten: onder leiding van een gids die je van alles kan vertellen over de geschiedenis, cultuur en bezienswaardigheden in de stad. De keuze aan gratis wandeltochten door Rome is groot.

5. San Carlo alle Quattro Fontane: deze kleine kerk werd in 1634 gebouwd door de vermaarde achitect Francesco Borromini. De barokke gevel, met op iedere hoek een fontein, is schitterend en datzelfde geldt voor het in geometrisch opzicht ingewikkelde interieur.

6. Chiesa di Santa Maria della Vittoria: nog een kleine en barokke kerk, gebouwd in 1605 en ontworpen door architect Carlo Maderno. Pronkstuk is het door Gian Lorenzo Bernini gemaakte erotische beeld 'Extase van Santa Teresa'.

7. Museo Storico della Liberazione: dit museum, gevestigd in het voormalige hoofdkwartier van de SS, vertelt de huiveringwekkende geschiedenis van de bezetting van Rome door de nazi's, en de manier waarop die omsprongen met leden van het verzet.

8. Basilica di San Clemente: in deze kerk daal je letterlijk af in de geschiedenis. De bovenste kerk, uit de 12de eeuw, is gebouwd boven op een kerk uit de 4de eeuw, die op haar beurt weer gebouwd is op een heidense tempel, gewijd aan de god Mithras, uit de 2de-3de eeuw. De bovenste kerk is gratis toegankelijk, voor de andere twee betaal je een lage entreeprijs.

9. San Luigi dei Franceci: fans van schilder Caravaggio kunnen in deze kerk drie van zijn meesterwerken gratis bewonderen.

10. Santa Maria in Trastevere: deze kerk is heel populair bij toeristen, maar is zodanig de moeite dat je de drukte gewoon moet trotseren. Het is een van de oudste - uit de 4de eeuw - en tegelijk een van de meest uitbundig gedecoreerde kerken in de stad.