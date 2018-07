Bretagne: dertig schitterende plaatsen om te ontdekken aan de kust van Finistère

Finistère is het uiterste puntje van Bretagne, en het eerste Franse departement langs de kust. Slechts een tiende van het aantal kustplaatsen ligt in Finistère en dat terwijl de kust hier 1250 kilometer- een kwart van de volledige Franse kustlijn - lang is. Met kapen, baaien, eilanden en schiereilanden, biedt de kust van Finistère zeer gevarieerde en vaak adembenemende plaatsen en panorama's. Bekijk dertig van deze prachtige locaties.