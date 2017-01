Bijzonder koud in Lapland

Nog voor Nieuwjaar werden op vele plaatsen in Zweden warmterecords geregisteerd, maar dan sloeg koning Winter toe. Vooraleer de ijzige koude uit het noorden ook Duitsand trof, zijn woensdagnacht in Lapland temperaturen van 40 graden onder nul gemeten.

Het koudst was het in de Finse plaats Muonio in de omgeving van de Zweedse grens. Daar daalde het kwik tot min 41,7 graden. De mensen in het Noord-Zweedse Nikkaluokta hebben het iets minder koud met 41,3 graden onder nul.

Verder naar het zuiden is een trein woensdagavond bij een temperatuur van min 39 graden stilgevallen tussen Kiruna en Luleå. Pas de volgende morgen om 06.00 uur kon de locomotief weer op gang gebracht worden. Mensen uit een nabijgelegen dorp nodigden de gestrande passagiers uit voor een kop hete koffie in het gemeentehuis.

Ondanks de ijzige temperaturen werd het Zweedse kouderecord nog lang niet gebroken. In februari 1966 daalde het kwik in Vuoggatjålme nabij de Noorse grens tot 52,6 graden onder nul.