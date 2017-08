DéFI wil Willy Borsus woensdag in parlementaire commissie zien

'Als het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) er effectief zeven weken over deed om zijn voogdijminister te informeren over de situatie - wat we zeker zullen nagaan - kan je je vragen stellen over de loyauteit van het agentschap. En bij de minister kunnen we duidelijk spreken van een gezagsprobleem', zegt DéFI-vicevoorzitter Jonathan Martin.

Volgens hem had Borsus, zelfs al werd hij zeer laat op de hoogte gebracht, meteen moeten handelen in plaats van de hete aardappel naar zijn opvolger door te schuiven. 'Hij had de gelegenheid te communiceren tussen 25 juli, de dag waarop hij het aan het FAVV gevraagde rapport kreeg, en 28 juli, zijn vertrekdatum bij de federale regering.'

De bevoegde Kamercommissies horen woensdag de huidige minister van Landbouw Denis Ducarme (MR), minister van Volksgezondheid Maggie de Block (Open Vld) en het FAVV. Borsus zou ook opgeroepen kunnen worden. Hij was dinsdagochtend niet onmiddellijk bereikbaar voor een reactie.