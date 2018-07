Belgische kust gaat voor plasticvrij: 'We moeten vermijden dat ons strand een vuilnisbak wordt'

Samen met de strandclubs en enkele vrijwilligers hielp de staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) zaterdag om het strand van Nieuwpoort op te ruimen.

De clubs ondertekenden een engagementsverklaring waarin ze beloven om minder plastic, zoals rietjes, bestek of borden te gebruiken. Er komen ook extra sensibiliseringsacties om strandgangers bewust te maken van de gevolgen van afval op het strand.

Vuilbak

'Het is niet verantwoord om plastic amper enkele seconden te gebruiken, terwijl het een eeuwigheid duurt om datzelfde plastic af te breken', legt De Backer uit. 'Bovendien brengt het schade toe aan de fauna en flora. We moeten vermijden dat ons strand een vuilbak wordt.'

Wereldwijd drijven er in de zeeën en oceanen 13.000 stukken plastic per vierkante kilometer. De Noordzee is er iets beter aan toe, met gemiddeld 3.875 per vierkante kilometer.

De strandclubs zijn al langer bezig met opruimacties, maar juichen ieder extra initiatief toe. 'We genieten allemaal dagelijks van onze Noordzee. Het is dan ook evident dat we er goed zorg voor dragen', zegt Carl Sabbe van de federatie Wind & Watersport Vlaanderen.