Belgische hofleverancier Daniël Ost uitverkoren designer op wereldvermaarde Orchid Show in New York

De Belgische Daniël Ost wordt al een tijd beschouwd als de grootste bloemkunstenaar ter wereld.

Niet voor niets was hij de enige buitenlander ooit die de kans kreeg te exposeren in de vertrekken van de Japanse keizer. Ook zijn bijnaam 'de Picasso van de bloemsierkunst' of vergelijkingen met kunstenaars als Anish Kapoor en Claes Oldenburg komen niet uit de lucht gevallen.

Eén bloem apart zegt soms meer dan tienduizend bijeen

Zelf blijft Ost bescheiden onder de aandacht: 'Ik zag deze kans als een uitdaging. De collectie hier aanwezig is al behoorlijk indrukwekkend, net als de toewijding van de mensen in de NYBG.'

Ost wil de eigenheid van orchideeën benadrukken. 'Veel soorten zijn epifyten: ze groeien op bomen, helemaal op zichzelf en niet in clusters', legt hij uit, 'Ik heb dus geen kleurrijke combinaties gemaakt, maar heb elke plant individueel laten schitteren. Eén bloem apart zegt soms meer dan tienduizend bloemen bij mekaar.'

Bloemsierkunst voor iedereen

Ook wie de komende weken niet in New York geraakt, kan genieten van het uitzonderlijke werk van Daniël Ost.

Zowel in de winkel in Sint-Niklaas als die in Brussel - beide gehuisvest in prachtige art-nouveaupanden - stap je zo de wereld van onze Belgische hofleverancier binnen.

En je hoeft er geen royale bedragen neer te tellen: voor een paar tientallen euro stap je al buiten met een prachtig boeket. De kans dat je dat uit handen van dochter Nele meekrijgt, is groot: zij staat sinds enkele jaren als creatief directeur mee aan het roer.