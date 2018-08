De Belgen kopen steeds vaker een motorhome of caravan om op reis te gaan. De verkoop van nieuwe motorhomes en caravans lag in de eerste jaarhelft ruim 6 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac. 'Vooral het jongere publiek leert de laatste jaren kamperen met caravan en motorhome', luidt het bij de organisatoren van de kampeerbeurs Mobicar.

Delen Kamperen is hip. Zowel jong als oud ziet in deze manier van reizen veel voordelen: je kan kiezen naar waar je gaat en wanneer. Bart Decuyper, Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA)

De verkoop van nieuwe motorhomes - kampeerwagens die niet getrokken moeten worden door een ander voertuig - gaat in stijgende lijn. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er volgens Febiac 2.914 ingeschreven, ruim 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal nieuwe caravans (of kampeer-aanhangwagens) stabiliseerde op 815.

Samengeteld was er een groei van meer dan 6 procent. Ook op langere termijn is eenzelfde trend merkbaar. Zo werden in 2017 in totaal 5.276 nieuwe motorhomes en caravans verkocht, ruim duizend meer dan in 2007. In die periode daalde het aantal verkochte caravans (van 1.600 naar 1.150), maar dat werd meer dan gecompenseerd door de verkoop van motorhomes (van 2.550 naar ruim 4.100).

Volgens de Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association (BCCMA), de organisator van de beurs Mobicar, is het imago van reizen met motorhome en caravan door de jaren heen verbeterd.

'Kamperen is hip. Zowel jong als oud ziet in deze manier van reizen veel voordelen', zegt voorzitter Bart Decuyper in een persbericht. Die voordelen zijn de flexibiliteit - 'je kan kiezen naar waar je gaat en wanneer' en de prijs - 'een reis met de caravan of motorhome is vaak goedkoper dan een reis met de auto of het vliegtuig'.

Een nieuwe motorhome kost gemiddeld 50.000 tot 60.000 euro, aldus nog de vereniging. Een caravan is iets goedkoper.