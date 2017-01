Belavia vliegt vanaf eind april tussen Charleroi en Minsk

Een route die de poort opent naar steden als Moskou, Sint-Petersburg en Kiev, stelt de luchthaven van Charleroi maandag in een persbericht.

Een Embraer 175 van Belavia met plaats voor 76 passagiers zal op maandag, donderdag en zaterdag de verbinding uitvoeren. Tickets zijn beschikbaar vanaf 89 euro voor een enkele reis en 175 euro voor een retour (taksen inbegrepen).

De nieuwe route is de eerste rechtstreekse verbinding tussen België en Minsk, stelt Jean-Jacques Cloquet, de topman van Brussels South Charleroi Airport. "Met Belavia bereiken we niet alleen Wit-Rusland, maar openen we ook de deuren naar Centraal-en Oost-Europa vanuit Charleroi. Het is voor ons allemaal een kans om kennis te maken met steden als Moskou, Sint-Petersburg, Kiev en nog vele andere", aldus Cloquet.

Via Minsk zullen reizigers kunnen doorreizen naar in totaal twintig bestemmingen in Centraal- en Oost-Europa (met bijvoorbeeld ook Astana, Sint-Petersburg, Sotsji, Tbilisi en Teheran).

Eerder op de dag raakte bekend dat Wit-Rusland de visumplicht voor een kort verblijf heeft afgeschaft voor burgers uit tachtig landen. Onder meer burgers van de Europese Unie die via de luchthaven van Minsk reizen, zullen zonder visum tot vijf dagen in het land kunnen verblijven.