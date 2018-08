Baden-Württemberg: zalig dineren in een heerlijk landschap

Het maakt niet alleen uit wat je eet, maar ook waar je het eet. Baden-Württemberg in het zuiden van Duitsland combineert de twee op allerlei manieren: een glaasje Grauburgunder wijn op de heuvels van de Kaiserstuhl, een landelijk eetcafé aan het Bodenmeer, een verse meerforel in de dalen van het Zwarte Woud of een diner in een fijnproeversrestaurant.

De meeste Duitse sterrenrestaurants liggen in Baden-Württemberg. Zo kan je een dagje in het Europa park (het grootste pretpark in Europa) afsluiten met een heerlijk diner in het Ammolite restaurant dat is onderscheiden met een Michelinster. Een ander voorbeeld is Bareiss in Baiersbronn waar chefkok Claus-Peter Lumpp de veelheid van smaken uit het Zwarte Woud tot hun recht laten komen. Aan de oevers van de Bodensee ligt in het vijfsterren Riva Hotel het Ophelia restaurant waar je op het dakterras met zicht over het meer kan dineren.

De wijnstreek Württemberg: rode diversiteit

Tachtig procent van de Duitse rode wijn wordt geproduceerd in Württemberg. Het grootste deel van die wijn is afkomstig van druiven die geteeld wordt op steile hellingen en dat maakt het werk uiterst moeizaam. Württemberg staat ook bekend om de grote verscheidenheid aan druivenrassen. Lemberger en Trollinger worden bijna uitsluitend hier geteeld. Ook veel nieuwe rassen, die voor de Duitse wijnbouw belangrijk zijn zoals Dornfelder komen uit Württemberg.

Wijnwandelpad in de stad

Stuttgart, de grote stad tussen bossen en wijnbergen, is de ideale plek voor een wijnwandeling of een rondrit door de wijnbergen. Hier gedijen de druiven al op een paar meter afstand van het centraal station tegen de zonnige heuvels en hellingen van het Neckardal.

De hoofdstad van Baden-Württemberg kan terugkijken op een lange wijnbouwtraditie. Tijdens een rondrit door de wijnbergen, de talrijke wijnfeesten op de domeinen en het populaire Stuttgarter wijnfeest zal je ervaren en zien dat deze traditie nog altijd volop leeft.

Een van de mooiste manieren om het heuvelachtige druiven- en wijnlandschap te leren kennen, is een wandeling over het wijnwandelpad - inclusief een lekker glaasje wijn.

Besenwirtschaften: wijn drinken in de wijngaarden

Zodra de eerste wijn geschonken kan worden, schieten ze overal in de wijnbouwgebieden uit de grond: Besenwirtschaften. Wijnboeren stellen een paar weken per jaar hun boerderijen, schuren, kelders of garages open en serveren er hun zelfgemaakte wijn met bijpassende gerechten. Je herkent zo'n Besenwirtschaft aan een versierde rijstbezem voor het huis. Iedere Besenwirtschaft - ook wel 'Besa', 'Straußen' of 'Straußi' genoemd - heeft een geheel eigen sfeer.

Lekkernijen uit het zonnige zuiden

De pretzel is naast brood het meest typerende Duitse bakkerijproduct dat er bestaat. Over het ontstaan doen talloze legendes de ronde. Volgens een daarvan zou de Zwabische pretzel ruim vijfhonderd jaar geleden zijn uitgevonden in Bad Urach aan de rand van de Zwabische Alb.

De bakker op het hertogelijke hof aldaar was in ongenade gevallen en wachtte op zijn terechtstelling. De hertog gaf hem een laatste kans: als hij een bakkerijproduct zou maken waar de zon drie keer doorheen scheen, zou zijn leven gespaard worden. De bakker bereidde een pretzel en redde daarmee zijn leven. Alles over de pretzel en de legendes ontdek je in het museum van de broodcultuur in Ulm.

De schwarzwalderkirschtorte is de zoetste verleiding die er in het Zwarte Woud te vinden is. We weten niet waar deze heerlijke taart is uitgevonden, maar of dat nu in 1915 gebeurde in Radolfzell of in de jaren 1930 in een café in Tübingen: de schwarzwalderkirschtorte is zijn zegetocht over de wereld in ieder geval begonnen vanuit Baden-Württemberg.

De belangrijkste ingrediënten zijn de kersenbrandewijn, die de taart zijn onnavolgbare smaak geeft, en kersen. Hoeveel kersen er in een taart gaan, bepaalt iedere bakker zelf.

In 1912 begonnen Alfred Eugen Ritter en zijn vrouw Clara in Stuttgart-Bad Cannstatt een chocolade- en suikerwarenfabriek. Twintig jaar later kwam Clara op het idee om plakken chocola te maken die pasten in de zak van ieder sportjack en evenveel wogen als een normale, langwerpige plak chocola.

Inmiddels zijn de vierkante plakken Ritter chocola uit Baden-Württemberg overal ter wereld bekend. Bij de tegenwoordige fabriek in Waldenbuch kan naast een chocoladetentoonstelling en een chocolade-atelier ook een verzameling vierkante kunstwerken worden bezichtigd.

De Romeinen hielden al van Baden-Baden

Niet alleen een goede maaltijd en het buiten in de natuur zijn bevorderen het welbevinden, maar ook een weldadig modderbad of een massage. De Romeinen waren al dol op de warme bronnen in Baden-Baden. Kunstenaars uit heel Europa volgden eeuwen later hun voorbeeld met het gevolg dat dichters en denkers als Friedrich Schiller en Hermann Hesse hun stempel op de streek drukten.

Ook tegenwoordig kan je nog altijd terecht in Baden-Baden in de kuuroorden, thermen en wellnesshotels om de genezende kracht van de natuur te ervaren. Bovendien maak je kennis met de moderne architectuur in grote steden en vakwerkhuizen in gezellige dorpjes. Burchten, kastelen en tuinen vertellen over lang vervlogen tijden en in musea van Daimler en Porsche in Stuttgart ontdek je Baden-Württemberg als bakermat van de automobiel.

Niet alleen de wagen komt uit Baden-Württemberg. Ook de koekoeksklos, de pakken van Hugo Boss en de Zwarte Woudse ham vinden hier hun oorsprong.