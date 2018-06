Baden Baden: wijn van de allerhoogste kwaliteit

De stad Baden Baden geniet wereldwijde faam als kuur- en cultuurstad met een uitstekende medische reputatie. In de prachtige oude binnenstad kunt u het hele jaar door heerlijk winkelen. Ook zijn hier vele met sterren en koksmutsen bekroonde restaurants te vinden waar u kunt genieten van de internationale of de fijne Badische keuken.

Een tip voor liefhebbers van goede wijn is het vlakbij gelegen Rebland, waar zowel kleine regionale als exquise restaurants uitnodigen om er tegen de schitterende achtergrond van de uitgestrekte wijnbergen culinaire ontdekkingen te doen.

Mediterraan klimaat en unieke wijn

De regio Baden is een sowieso een uniek wijngebied. Het behoort zelfs tot de beste wijnstreken in Europa. En dat heeft alles te maken met het klimaat en de goede bodemkwaliteit.

Dankzij de beschutte ligging tussen het Odenwald en het Zwarte Woud aan de ene kant en de Vogezen aan de andere kant is Baden de warmste regio van Duitsland met bijna mediterrane temperaturen.

De uitgestrekte regio is landschappelijk zeer divers en dat geldt ook voor de bodem. Vruchtbaar gletsjerpuin, tertiaire kalk, klei en mergellagen, enorme lössafzettingen, vulkanische lagen, verweerd graniet, schelpkalk en keuper: het komt er allemaal voor en die variatie wordt ook in de wijnen weerspiegeld. De wijnstreek Baden is dan ook buitengewoon interessant voor wijnliefhebbers.

Baden is het op twee na grootste wijnbouwgebied van Duitsland. Veertig procent van de wijnbergen is beplant met blauwe druiven, in de eerste plaats met Spätburgunder (pinot noir), en zestig procent met witte druiven. Meer dan de helft van de Duitse Spätburgunder wordt hier geteeld. Baden is daardoor een van de belangrijkste Spätburgunder-gebieden ter wereld.

Baden is de streek van de Burgunderwijnen: meer dan de helft van de wijnbergen is beplant met Burgundersoorten, zoals de Spätburgunder (pinot noir), Grauer Burgunder (pinot gris) en Weißer Burgunder (pinot blanc). Van groot belang zijn hier ook witte wijnen van de druivenrassen Riesling en Müller-Thurgau. Een Badense specialiteit is de Gutedel (Chasselas).

De gastvrije Badense Way of Life

Het mediterrane klimaat en het bijzonder liefelijke landschap drukken ook hun stempel op de mensen die in de wijnstreek Baden leven. De inwoners van Baden zijn hartelijk, gastvrij en weten van het leven te genieten. Als je hier op bezoek bent, kun je het er echt van nemen, daar staat de Badense 'way of life' om bekend.

Nergens in Duitsland zijn zoveel sterrenrestaurants te vinden als in Baden, maar ook de eetgelegenheden die niet zijn bekroond dragen de cultuur van Baden hoog in het vaandel: lekker eten, drinken en genieten.

Lokale specialiteit: Maultauschen

Een lokale lekkernij die je zeker moet uitproberen in Baden Baden is de Maultauschen. De oorspronkelijk uit Stuttgart afkomstige Maultauschen zijn met gehakt en spinazie gevulde deegkussentjes.

Volgens de legende werden ze bedacht door de cisterciënzer monniken van het klooster Maulbronn - vandaar de naam 'Maultasche'. Zij wilden ook in de vastentijd vlees eten en verstopten dit verboden voedingsmiddel in een omhulsel van deeg. Daarom heeft de 'Maultasche' in de volksmond ook de bijnaam 'Herrgottsb'scheißerle' gekregen.

Zin om het te proeven? Bekijk dan een filmpje over de Maultauschen en probeer het aan de hand van het recept zelf te maken.