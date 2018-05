ULB-archeologen vinden duizend jaar oude mummie in Peru

De mummie is nog volledig omhuld is door zijn 'begrafenispakket'. De archeologen gaan de inhoud nu verder bestuderen.

Het complex van Pachacamac staat op de Unesco Werelderfgoedlijst en is als eeuwenoud bedevaartsoord al jarenlang een site waar archeologen naar hartenlust kunnen werken. Toch is de ontdekking van de ULB-archeologen bijzonder.

'Er zijn al veel mummies gevonden, maar eentje vinden in deze onaangetaste staat is uitzonderlijk. Vele mummies werden al vernietigd in de 16de eeuw of meegenomen door plunderaars', legt projectleider Peter Eeckhout uit.

Perfecte staat

De woestijnachtige bodem aan de kust van Peru, waar Pachacamac ligt, heeft ervoor gezorgd dat het 'pakket' waarin de mummie begraven is in perfecte staat bleef. Dat omhulsel bestaat uit plantaardige vezels, textiele doeken en katoen. Hoe de mummie die erin zit, eruit ziet weten de archeologen nog niet. Na de delicate verwijdering van het pakket op de site, zal de inhoud verder onderzocht worden.

De vondst bevestigt dat Pachacamac bij de vroegere stammen als heiligdom werd beschouwd, vooraleer de Inca's er in de vijftiende eeuw een bedevaartsoord van maakten. De archeologen vonden ook nog andere voorwerpen zoals maskers, schelpen en skeletten van dieren die geofferd werden.