Uitzonderlijk oud scheepswrak ontdekt voor de kust van Mallorca

Het wrak ligt op een diepte van ongeveer 70 meter, verborgen onder een berg van meer dan 1.000 amforen (antieke Romeinse vazen, red.). De vondst werd vrijdag door de duikers van het Instituut voor Maritieme Archeologie op de Balearen (IBEAM) voorgesteld.

Het wrak werd in oktober al ontdekt en gefotografeerd door twee professionele duikers van het IBEAM.

Volgens Javier Rodriguez, een van de ontdekkers, zou het gaan om het eerste "volledig onaangeroerde scheepswrak" dat in Spaanse wateren wordt ontdekt.

Plaatselijke vissers op Cabrera hadden de archeologen er vorig jaar op gewezen dat er op de bodem van de oceaan een of ander archeologisch artefact moest liggen, omdat ze in hun netten telkens scherven van de antieke vazen terugvonden. Daarop werd een robot met camera de diepte in gestuurd, die de amforenberg en het scheepswrak eronder kon vastleggen.