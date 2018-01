Grootste onderwatergrot ter wereld ontdekt in Mexico

Duikers hebben onder het Yucatan schiereiland vlakbij de stad Tulum de grootste onderwatergrot ter wereld gevonden. Twee al bekende grotten - de Sac Actun en Dos Ojos - blijken onderling met elkaar in verbinding te staan. De twee grotten samen hebben een lengte van 347 kilometer.

Geheimen van de Maya's

Het met water gevulde grottensysteem is niet alleen uniek om de bijzondere biodiversiteit, maar ook in archeologisch opzicht. In de grotten liggen honderden sporen van de eerste inwoners van het Amerikaanse continent, van de Maya's en van uitgestorven dieren.

'We kunnen zo een duidelijker beeld krijgen van de rituelen, de pelgrimsplaatsen en uiteindelijk de grote pre-Spaanse nederzettingen', vertelt onderwaterarcheoloog Guillermo de Ando aan Reuters. Grote zinkgaten (cenotes) speelden bij de Maya's een belangrijke spirituele rol. Volgens hen waren het poorten naar de Goden.

De ontdekking werd gedaan door het Great Maya Aquifer Project onder leiding van Robert Schmitt. Met het zoeken van een opening tussen de twee grotten werd in maart van 2017 begonnen, maar Schmitt is al veertien jaar bezig met het in kaart brengen van de grottenstelsels onder Yucatan. Vlakbij de Sac Actun en Dos Ojos liggen nog drie grotten die wellicht ook onderlinge doorgangen hebben. Het onderzoek daarna staat nu op het programma van Schmitt en zijn team.