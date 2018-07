Door taliban vernield Boeddhabeeld in oude glorie hersteld

In 2007 blies de taliban in Pakistan een beeld van Boeddha uit de zevende eeuw op. Italiaanse archeologen hebben het beeld in het stadje Jahanabad in het noordwesten van de Swat vallei hersteld. De restauratie heeft ook een krachtige symbolische boodschap en toont de herwonnen tolerantie in dit getraumatiseerde deel van Pakistan.

De Taliban vernietigde in 2001 niet alleen de Boeddhabeelden in Bamiyan in Afghanistan, maar hield ook huis in de Swat vallei in Pakistan. Zo vernielden ze een 'anti-islamitisch' beeld van een zittende Boeddha in Jahanabad, het centrum van de boeddhische cultuur in de Swat vallei, een prachtig gebied aan de voet van de Himalaya.

De Italiaanse regering heeft geholpen om honderden archeologische sites te behouden en werkte daarbij zoveel mogelijk samen met de lokale inwoners. Ze hopen dat de vallei opnieuw een pelgrimsoord wordt en religieuze toeristen zal gaan trekken, in het bijzonder uit China en Thailand.

In de Swat vallei wonen tegenwoordig overwegend conservatieve moslims, maar dat is niet altijd zo geweest. De boeddhisten werden al in de tiende eeuw verdreven, maar eeuwenlang bleef het een belangrijk pelgimsoord voor boeddhisten afkomstig uit de Himalaya. Dat bleef zo tot de twintigste eeuw, ook al werd het met de creatie van Pakistan in 1947 wel moeilijker.

De Taliban begon hun schrikbewind in de Swat vallei in 2007. Ze bleven er tot 2009 toen het Pakistaanse leger ze met geweld verdreef. In die twee jaar zijn meer dan anderhalf miljoen mensen gevlucht. Dat het Boeddhabeeld nu weer glimlachend op zijn plaats zit, betekent voor een deel van de inwoners het herstel van een symbool van vrede, liefde en broederschap.