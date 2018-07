De 22 mooiste antieke steden die je kan bezoeken

De vernieling van Palmyra in Syrie door IS en van de eeuwenoude Boeddhabeelden in het Afghaanse Bamiyan door de Taliban bewijzen weer eens hoe kwetsbaar antieke sites zijn. Deze 22 oude steden hebben tot nu toe eeuwen van turbulente tijden doorstaan en kan je nog altijd bezoeken.