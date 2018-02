Bijzondere 1800 jaar oude mozaïek ontdekt in Israël

Archeologen ontdekten de mozaïek per toeval toen ze in Caesarea National Park een gebouw uit de Byzantijnse tijd (1500 jaar geleden) uitgroeven. Dit gebouw zou een deel van een 'agora' - een soort markt waar gehandeld werd en waar mensen elkaar ontmoetten - geweest zijn. Tot hun verbazing vonden ze onder dit gebouw een nog ouder kleurrijk mozaïek, vermoedelijk uit de tweede of derde eeuw.

Op de afbeelding van 3,5 bij 8 meter zijn naast gekleurde, geometische partronen ook drie mannen gekleed in toga's te zien. Aan hun kleding valt af te leiden dat het gaat om heren uit de hogere klassen.

Dr. Peter Gendelman en Dr. Uzi 'Ad van de Israel Antiquities Authority vertellen aan de Jerusalem Post dat nog niet duidelijk is wie de mannen zijn: 'Wie ze zijn, hangt af van de functie van het gebouw. Als het mozaïek in een huis lag, kunnen de afgebeelde figuren de huiseigenaren zijn. Als het een openbaar gebouw is, kunnen het leden van het stadsbestuur zijn of degenen die het mozaïek betaalden.'

De artiestieke waarde van het mozaïek is groot en te vergelijken met die uit Antiochië in Turkije, waar een grote verzameling mozaïeken werd gevonden. De makers gebruikten zo'n 12.000 steentjes per vierkante meter om de gedetailleerde afbeelding te maken.

In Caesarea National Park zijn in het verleden al veel belangrijke archelogische ontdekkingen gedaan. Zo is het altaar van een tweeduizend jaar geleden door Herodus gebouwde en door geschiedschrijver Josephus Flavius beschreven tempel gevonden, evenals een standbeeld van een ram, het symbool van de Chistelijke gemeenschap in de Byzantijse tijd. De site trekt daarom nu al zo'n 700.000 bezoekers per jaar.

Maar de archeologische werken zijn nog volop aan de gang en met iedere nieuwe ontdekking geeft de geschiedenis weer een klein stukje van zijn geheimen prijs.