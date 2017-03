Archeologen vinden enorme beelden van "vermoedelijk" farao Ramses II

Dat heeft het Egyptische ministerie van Oudheidkunde meegedeeld. De ontdekking werd gedaan door een Egyptisch-Duits team archeologen in Matareya, een volkswijk in het noordoosten van de Egyptische hoofdstad, gebouwd op de antieke site van de zonnetempel van Heliopolis.

Een deel van de resten is afkomstig van een acht meter groot beeld in kwarts van, "vermoedelijk", Ramses II. Dat wordt althans afgeleid uit het feit dat het beeld aan de toegang van de tempel werd gevonden. Onder de resten van het tweede beeld is een 80 centimeter hoge buste van koning Seti II in rotskalk.

De XIXe dynastie regeerde over Egypte in de dertiende eeuw voor Christus. De ontdekkingen worden door het ministerie "zeer belangrijk" genoemd.