Archeologen ontdekken 4.400 jaar oude tombe bij de piramides Gizeh

Het gaat om het graf van een priesteres genaamd Hetpet, tijdens de Vijfde Dynastie van Egypte, zei minister van Oudheden Khaled al-Enany ter plaatse.

'Deze priesteres stond hoog aangeschreven in haar tijd', aldus de minister. 'Er gebeuren nog werkzaamheden om verdere details over deze tombe te vinden.' Hetpet was een hooggeplaatste functionaris in het hof.

De tombe ligt ten westen van de Cheops-piramide en bestaat uit modderblokken. Er zijn enkele zeldzame muurschilderingen gevonden. Die tonen Hetpet in verschillende jacht- en visserijscènes, of zittend voor een grote tafel waar ze geschenken ontvangt. De tombe was ontdekt tijdens opgravingen in oktober, in een oude begraafplaats.

De afgelopen maanden zijn in Egypte verschillende overblijfselen uit de oudheid ontdekt, waaronder verschillende tomben in het zuidelijke Luxor.

Egypte probeert het toerisme nieuw leven in te blazen, een belangrijke bron van inkomsten voor het land. De sector kreeg het hard te verduren door de onrust na de opstand tegen de Egyptische dictator Hosni Moebarak in 2011.