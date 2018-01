2.400 jaar oud graf ontdekt in Mexico

Het is de eerste keer dat archeologen zoveel skeletten vinden uit de preklassieke periode in de buurt van de Mexicaanse hoofdstad.

'We kunnen nog niet veel zeggen over de doodsoorzaak of de verbanden tussen de slachtoffers. De experts zijn het echter eens dat de lichamen een rituele begrafenis hebben gekregen', aldus het instituut.

De overledenen zijn vooral jongvolwassenen, maar de archeologen troffen ook het skelet van een baby en van een kind van 3 tot 6 jaar aan. Enkele van hen hadden keramische bollen of stenen in hun handen.