Antwerpen verwacht dit jaar minstens 655 rivier- en 25 zeecruises

Enkele van de blikvangers zijn expeditieschepen Hanseatic (rederij Hapag Lloyd) en Le Laperouse (Ponant), het volgens de Berlitz-rating beste cruiseschip ter wereld Europa 2 (eveneens Hapag Lloyd) en AIDAvita (AIDA Cruises), een 202,8 meter lange kanjer die 1.582 passagiers kan vervoeren.

Vorig jaar bezochten bijna 115.000 passagiers van cruiseschepen de Antwerpse binnenstad vanop de aanlegplaats aan de Scheldekaaien. Die is beperkt tot 265 meter, waardoor de stad specifiek inzet op het aantrekken van relatief kleinere cruises voor een selectief publiek.

In 2020 verhuist de huidige cruiseterminal naar de nabije middeleeuwse burcht het Steen, aan een nieuwe 350 meter lange en 9 meter brede ponton. Op de gelijkvloerse verdieping van het Steen wordt een ontvangstruimte ingericht met een capaciteit van 400 personen. Je zal er ook toeristische info vinden over de stad en zal er kunnen genieten van een belevingsparcours en een terras met uitzicht op stad en Schelde.

In afwachting daarvan zal Antwerpen dit jaar al zeker 655 riviercruises en 25 zeecruises ontvangen op de huidige locatie. Die zouden samen goed zijn voor 106.280 passagiers. Een opvallende nieuwkomer is Le Laperouse, een schip van rederij Ponant dat volgens de stad uitgerust is met een wereldprimeur: een multisensoriële onderwaterlounge - de 'Blue Eye' - waar passagiers de onderwaterwereld kunnen ontdekken via twee patrijspoorten die uitkijken op de zeebodem, onderwaterverlichting, geluidscaptatie en banken die vibreren op het ritme van het water.