Airbnb richt reclameboodschap aan Trump

In de videoboodschap pleit het platform voor tolerantie, onder de slogan "#weaccept" (wij aanvaarden).

In de videoboodschap zijn de gezichten te zien van mensen van diverse etnische origine. In het geval de boodschap aan de nieuwe Amerikaanse administratie niet duidelijk genoeg was, stuurde de topman van het platform, Brian Chesky, ook een tweet de wereld in enkele minuten na de uitzending van de reclamespot. "We gaan in 4 jaar ook 4 miljoen dollar bijdragen aan het IRC (International Rescue Committee, een ngo die vluchtelingen in de wereld helpt, nvdr.) om aan de dringende noden van ontheemde volkeren wereldwijd te voldoen", klinkt het.

De reclamespot van het Amerikaanse biermerk Budweiser draaide dan weer rond een van de twee stichters van de brouwer, Adolphus Busch, en zijn parcours als Duitse migrant in de Verenigde Staten. De brouwer zei weliswaar dat de inhoud van de reclamespot al was beslist nog voor de regering van Trump aan de macht kwam.

De Super Bowl, de finale van het American football, vond plaats in Houston en wordt traditioneel het meest bekeken op televisie in de Verenigde Staten. De vijftigste editie in februari vorig jaar lokte nog 111,9 miljoen kijkers. De New England Patriots wonnen de finale tegen de Atlanta Falcons, weliswaar pas na verlengingen.