Zeven toeristen vast in Zwitserse grot

Ze zullen ten vroegste in het weekend het grottenstelsel kunnen verlaten, zo heeft de politie dinsdagavond meegedeeld. Zaterdag was de groep vertrokken voor een excursie van twee dagen, inclusief bivak, in de beroemde grot van Hölloch - die meer dan 200 kilometer aan galerijen bevat - in het Muotatal in het kanton Schwytz. Door het wassend water kon de groep zondag het enorme grottenstelsel niet meer verlaten, maar op 3 kilometer van de uitgang konden ze wel op een veilige plaats hun bivak opslaan.

Maandag konden vier reddingswerkers hen na een tocht van acht uur via een alternatieve ingang bereiken. Zij verleenden onder meer psychologische bijstand. Alleen speleologen, en dus geen toeristen, kunnen van die veeleisende ingang gebruik maken.

De autoriteiten hoopten er aanvankelijk op dat het water tegen dinsdag genoeg zou zijn verminderd voor de groep om de grot te verlaten, maar dat bleek niet het geval. Door de huidige weersomstandigheden en de recente hevige regenval bleef een reddingsoperatie onmogelijk. Pas in het weekend wordt beterschap verwacht, zo zei de politie dinsdagavond. In de loop van de komende dagen zullen de gestrande toeristen wel opnieuw bevoorraad worden.

