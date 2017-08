Wandeling van het jaar in Antwerpen: natuurpad Lovenhoek in Vorselaar

De wandellus van Natuurpunt Nete en Aa haalde het voor de trajecten in Geel, Bornem, Schelle en Borsbeek. Ruim vier duizend wandelaars brachten hun stem uit in de wedstrijd van Toerisme Provincie Antwerpen.

Honderd procent natuur

"Pure natuur", "veel variatie", "heerlijk stil" of "Lovenhoek is zó mooi": enthousiaste wandelaars zijn zeer te spreken over natuurpad Lovenhoek. Vooral de vallei van de kronkelde Molenbeek levert fraaie plaatjes op. Houten vlonderpaden, bruggetjes en stapstronken helpen je om de vochtige beekoevers te overbruggen. Het landschap bestaat verder uit oude loofbossen, naaldbomen, 'groene' poelen, heide en vochtige broekbossen. Schapen en Galloways zorgen voor een natuurlijke begrazing van het terrein.

Kleine wandelaartjes

Die variatie in het landschap, het vele water en de slingerende paadjes houden het volledig onverharde wandelpad ook voor kinderen boeiend. Hier en daar moeten ze over een boomstam klauteren. Tussen de varens of de metershoge maïs is het geweldig verstoppertje spelen. En een picknick met verrukkelijke, zelf geplukte braambessen als dessert maakt de trip compleet. Kortom, een ideale natuurwandeling voor de hele familie.