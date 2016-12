Wandelen op Terschelling

Het Nederlandse Waddeneiland Terschelling verken je het beste te voet. Met ruim 250 kilometer aan wandelpaden is er keuze genoeg.

Tijdens een nieuw driedaags wandelarrangement maakt u kennis met de stranden, duinen, bossen, heidevelden, gezellige dorpjes en andere mooie plekjes op Terschelling. Onderweg zijn er overal gelegenheden voor een hapje en een drankje. De routes zijn 11, 16 en 20 kilometer en goed gemarkeerd.

Het wandelarrangement omvat twee overnachtingen in een van de deelnemende hotels, inclusief ontbijt. Op de tweede dag krijgt u een lunchpakket en een kruikje Juttersbitter.

Het arrangement is te boeken vanaf 32,25 euro per persoon. Daarbij ontvangt u bovendien een korting van 20 procent op de overtocht met de veerboot. U kunt het arrangement boeken via de VVV van Terschelling. (MS)