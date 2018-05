Vijf van de mooiste fietsroutes in Europa

1. 'Kattegattleden' in Zweden is verkozen tot fietsroute van het jaar. De 395 kilometer lange route aan de Zweedse westkust loopt langs de mooie scherenkust met talloze eilandjes en door vissersdorpjes.

2. De historische steden, de kust, knusse dorpjes, heidegebieden, polders, meren en bossen: tijdens de 1300 kilometer lange 'Ronde van Nederland' zie je alle aspecten van Nederland.

3. De 'Vallée du Loir à Vélo' is een nieuwe 320 kilometer lange fietsroute door Le Loir, een rustige vallei iets ten noorden van de bekendere regio La Loire. Het is er heerlijk fietsen langs kastelen, door wijngaarden, oude dorpjes en over landelijke weggetjes.

4. De 139 kilometer lange Drei-Kaiser ronde door het Kaisergebirge in Tirol is een ideale bergtocht voor beginnende mountainbikers die de route ook kunnen afleggen op een (gehuurde) e-MTB.

5. De gloednieuwe 470 kilometer lange 'Route Verte' in de Zwitserse Jura brengt je door een zee van wijngaarden, middeleeuwse stadjes, langs boerderijen waar paarden en koeien vrij rondlopen en door het grootste aaneengesloten bos van Europa.