Video om bij weg te dromen: te voet door Argentinië

De Franse filmmaker Guillaume Juin trok drie weken, grotendeel te voet, door Argentinië. Van Patagonië in het zuiden met zijn schitterende bergen tot de uitgestrekte zoutvlaktes Salinas Grandes in het noorden: wandel mee door dit schitterende Zuid-Amerikaanse land in deze video Roads of Argentina.