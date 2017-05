Ontdek Mustang in Nepal: Een Vergeten Koninkrijk

Voor meer inspirerende reisverhalen, originele lijstjes, beeldreportages, de leukste adresjes en dagelijks reisnieuws, like ons op Facebook.

Nu de Himalaya steeds toegankelijker wordt voor het grote publiek, zoeken bergliefhebbers meer en meer de minder gekende afgesloten gebieden op. Mustang, een voormalig koninkrijkje gelegen op het Tibetaanse Plateau aan de achterkant van de Annapurna is zo'n bestemming.

Voor liefhebbers van bergen en ongerepte natuur, biedt Nepal enkele prachtige trekkings aan in de regio van Everest en Annapurna. Ondertussen zijn dit klassiekers geworden met tienduizenden wandelaars elk jaar. De faciliteiten zijn er de laatste tien jaar serieus op verbeterd en in elke berghut heb je wel wifi, koffie en een warme douche.

Leuk, maar anderzijds kan het tijdens het hoogseizoen wel erg druk worden op de wandelpaden wat soms wat afbreuk doet aan de ervaring. Maar niet getreurd, want Nepal kent nog talloze gebieden waar maar een fractie toeristen komen. Dit zijn de zogenaamde 'restricted areas'.

Weinig bewandeld

Eigenlijk is het grootste deel van de Himalaya 'restricted area' en dus weinig bewandeld. Dit wil zeggen dat je er als individuele wandelaar niet inkomt. Her en der in de bergen kom je politieposten tegen die je permits en papieren controleren.

Die 'restricted areas' kom je enkel binnen als je een speciale permit hebt, die enkel door een Nepalees reisbureau geregeld kan worden. Na een bureaucratische veldslag van enkele uren met tientallen documenten heeft het reisbureau zo'n permit te pakken.

Eén van deze gebieden is Mustang. Gelegen aan de achterkant van de Annapurna, kan je een trekking maken doorheen de woestijn van dit voormalige koninkrijkje. Je kijkt uit op de achterkant van de besneeuwde Himalayatoppen. Je wandelt richting Tibet, naar Lo Manthang, de voormalige hoofdstad van Mustang. Enkele maanden terug stierf de laatste koning, die een nog louter ceremoniële functie had.

Nepal: het land daar beneden

Nepal is een achttiende-eeuwse constructie van verschillende voormalige onafhankelijke staatjes. Mustang is zo'n koninkrijkje dat door zijn isolement zijn karakter heeft behouden. Maar in de geesten van de mensen zijn ze nog altijd een onafhankelijke natie. De mensen spreken er Lo Ké, een Tibetaans dialect, waardoor ik met hen kon communiceren. Een oude vrouw vertelde mij: dat ze ook familie had wonen in Nepal; dat land daar beneden.

Met een klein propellorvliegtuigje vlieg je over de Annapurna en land je in Jomsom aan de achterkant van de Himalaya. In tegenstelling tot de populaire trekkings zoals Annapurna en Everest tref je hier veel minder volk aan. De goedkoopste permit voor Mustang is $500 voor tien dagen en dan nog eens een 40$ permit voor het Annapurna gebied er boven op!

Dit fungeert als een grens en houdt veel rugzaktoeristen buiten, waardoor je vaak een meer selectief publiek aantreft. De accommodatie is er ook een heel stuk minder, en vaak slaap je bij mensen thuis in geïnproviseerde berghutten. Charmant, dat wel...

Het landschap van Mustang omschrijven is moeilijk: een Tibetaans woestijnlandschap met canyons, ongekende kleuren en magisch geërodeerde rotsen. Elke vijftien minuten heb je een wow-gevoel en blijf je even staan om te genieten van de prachtige natuur. Een gemiddelde trekking duurt twaalf dagen waarbij je wandelt van het ene dorpje naar het andere.

Alternatief voor Tibet

In principe kan iedereen met een avontuurlijke geest naar Mustang reizen. Zelf voor mensen die niet kunnen wandelen, maar toch diep de Himalaya in willen, is Mustang een aanrader. Er rijden namelijk jeeps tussen de dorpjes zodat je ook per jeep bijna overal komt. Bijna, want niet alle plaatsen zijn met de jeep bereikbaar.

Het Tibetaans boeddhisme, en dan meerbepaald de Sakya school, heeft het leven van de Mustangi doordrongen. Je vindt er kloosters en grotten waar kluizenaars lange retraites doen. Mustang biedt dus ook een alternatief voor zij die een Tibet-reis zoeken. Minder commerciëel dan Tibet, maar daarom niet minder mooi. Mustang stelt nooit teleur. Op reizen staat geen leeftijd.

Maxim De Zitter