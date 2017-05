Ontdek drie nieuwe lange afstand wandelroutes

1. Jordan Trail: van Um Qais in het groene, heuvelachtige noorden via onder andere de woestijn van Wadi Rum, Dana Nature Reserve, de Romeinse stad Jerash en de rode stad Petra naar Aqaba aan de Rode Zee in het zuiden. Overnachten onderweg kan je in hotels, guesthouses of bij de lokale bevolking in homestays. Kamperen kan op sommige plaatsen, maar het is in verband met insekten niet overal verstandig om je tentje op te zetten. Je kan de route ook met een gids wandelen of een klein stukje van het volledige traject afleggen. De beste maanden om de Jordan Trail te wandelen zijn februari, maart en april.

Lengte: 650 km, tijd: circa 40 dagen

2. The Great Trail in Canada wordt op 26 augustus officieel ingewijd en loopt van St. Johns op Newfoundland & Labrador naar Vancouver in British Columbia of naar het uiterste noorden van de Northwest Territories. Op dit moment is al 91 procent van het traject, goed voor ruim 21.000 kilometer klaar.

Lengte: ongeveer 21.500 km

3. Via Dinarica: doorkruist de Dinarische Alpen op de Balkan van Albanië via Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Montenegro en Servië naar Slovenië. Volgens National Geographic behoort deze wandelroute tot de beste reisbestemmingen in 2017. Overnachten kan je in hotels, B&B's, guesthouses, campings of berghutten. Je doorkruist verschillende nationale parken en andere mooie natuurgebieden en passeert kastelen, kloosters, kerken en musea.

Lengte: 1260 km

