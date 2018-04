Nieuwe langeafstandswandelroute volgt historische zoutweg

De Goldsteig route door het Beierse Woud in het zuiden van Duitsland en het Boheemse Woud in Tsjechië werd tijdens de Middeleeuwen gebruikt om zout te vervoeren. De route raakte vanaf 1700 in onbruik, maar het Duitse deel kreeg in 2007 een nieuw leven toen het heropende als wandelnetwerk.

Vanaf deze lente is de route wordt ook het deel in Tsjechië ingewijd. De Goldsteig route heeft dan een totale lengte van 1200 kilometer en loopt door oude bossen, langs glaciale meren, moerassen, mooie steden als Prachatice en Vimperk en burchten en kastelen. De route eindigt in Chodová Planá, vlakbij het beroemde kuuroord Marienbad, waar je op krachten kan komen in een bierbad.