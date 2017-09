Nieuw in het Meetjesland: mindful wandelen

Geen betere manier om stress weg te werken dan een wandeling in de natuur. Daarom ontwikkelde Toerisme Oost-Vlaanderen een 'mindful wandeling' in het Meetjesland: een wandeling die je met behulp van twintig oefeningen je zorgen doet vergeten.

Mindfulness is een aandachtstraining gericht op bewuster leven, in het hier en nu, om zo helemaal tot rust te komen. De Mindful Walk van Toerisme Oost-Vlaanderen combineert de prachtige omgeving van het groene Meetjesland met 'mindful' oefeningen. Zo komt de wandelaar dichter bij zichzelf én wordt hij of zij zich helemaal bewust van de natuur om zich heen.

Ervaren coach Petra Neyt van MTRX stippelde een mindful wandelroute met begeleidende geluidsfragmenten uit op het wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken. Wandelaars krijgen onderweg twintig oefeningen te horen op geluidsfragmenten die ervoor zorgen dat ze hun aandacht op zichzelf en de omgeving richten. De Mindful Walk in het Meetjesland is de eerste in Oost-Vlaanderen.

Wijs mij de weg

"Recreatie is belangrijk om een gezonde balans in het leven te behouden" zegt gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen, Eddy Couckuyt. "Dat is het uitgangspunt geweest bij dit initiatief. Voor deze mindful wandeling is ervaring met mindfulness niet nodig. Ze is dus toegankelijk voor iedereen. Mindful wandelen is nog niet zo bekend in België en wij pakken alvast uit met een unicum in Oost-Vlaanderen"

De grotendeels onverharde wandeling is 9,4 kilometer lang en start in Sint-Laureins. Je kan de route met kaart en geluidsfragmenten gratis downloaden op de website van Toerisme Oost-Vlaanderen. Je kunt ook op stap met de app van RouteYou om de wandeling digitaal te volgen en de geluidsfragmenten te beluisteren.