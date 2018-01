Dit is de mooiste wandelroute in Frankrijk

De Grande Randonnée 34 is door de Fransen zelf verkozen tot de mooiste wandelroute in Frankrijk. De 1800 kilometer lange tocht volgt, te beginnen bij de Mont Saint-Michel, de volledige kust van Bretagne om te eindigen bij de stuwdam Arzal.

Het al in 1791 aangelegde wandelpad biedt onderweg onafgebroken prachtige vergezichten over de zee. Wil je na de 1800 kilometer nog verder wandelen? Dan kan je je tocht nog met 145 kilometer uitbreiden door verder te stappen tot Saint Nazare in de Loire Atlantique.

De GR70 van Mont Lozère naar Saint-Etienne-Vallée-Française in de Lozère eindigde op de tweede plaats. De GR20 op Corsica van Ortu di u Piobbu naar Paglia d'Orba sluit de top drie van favoriete wandeltochten af.