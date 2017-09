10 fijne routes door Bretagne

Met zijn 1800 km lange kustlijn die bestaat uit baaien met brede stranden en ruige rotsen, weet Bretagne te bekoren. Schilderachtige haventjes vol kleurrijke vissersbootjes langs de kust en een groen heuvelachtig binnenland. Wie deze Franse regio te voet, met de fiets of per kajak wil ontdekken, kan zich door deze 10 routes laten inspireren.

1 . Te voet: Het Doaunierspad

Onbetwiste favoriet onder de Bretonse langeafstandspaden is het Douanierspad, le "sentier des douaniers" dat langs 1800 kustlijn loopt en voortdurend een prachtig uitzicht op de zee biedt.

2 . Te voet: Het kanaal van Nantes tot Brest

Deze wandelroute loopt dwars door Bretagne langs het kanaal Nantes-Brest, vanuit de iconische "stad der hertogen" in de Bretonse haven.

3 . Op de fiets: De Manche-route

Het Bretonse deel van de fietsroute langs de Manche biedt verschillende adembenemende maritieme en landelijke landschappen: Dinard, Cap Fréhel , de baai van Saint Brieuc, Côte de Granit Rose, Morlaix Bay...

4. Te voet: In de voetsporen van Saint-Jacques

Bretagne herbergt een uitzonderlijk religieus erfgoed. Geniet van deze rijkdom en diversiteit langs de wandelroute in de voetsporen van Saint-Jacques.

5 . Te voet: Rond het Guerlédanmeer tijdens de drooglegging

De omgeving van het Guerlédanmeer staat bekend om zijn glooiende landschappen die zowel verkwikkend als rustgevend zijn. Tijdens de drooglegging is de bodem van het meer te zien, met zijn unieke maandlandschap.

6 . Op de elektronische fiets of te voet: Ontdek Brocéliande en zijn legendes

In de prachtige bossen van Brocéliande kunt u zich al wandelend of per elektronische fiets laten meeslepen door de mythen en legenden van Bretagne.

7. Op de fiets of te voet: Eilandhoppen in de Golf van Morbihan

De Golf van Morbihan kent vele kleine eilanden. Reken ongeveer een dag om eilanden als Arz of het Ile aux Moines per fiets of te voet te verkennen.

8. Te voet: Op de toppen van de Monts d'Arrée bij dageraad

Tijdens deze wandeling geef je je ogen de kost: de authentieke schoonheid van het landschap, de magie van het lichtspel bij dageraad en de mysterieuze heiden zijn prachtig.

9 . Te voet: Wandel met Marie tot aan de Pointe du Raz

Op het afgelegen Pointe du Raz ontmoeten land en zee elkaar. Ver weg van de bewoonde wereld kan men zich hier laten bekoren door de fragiele bloemen, sterke stromingen en meeuwen.

10. Per kajak: Even ontsnappen aan de Glénan eilanden per zee kajak

Om de rust en het natuurlijke heiligdom van de Glénan-archipel ten volle te kunnen appreciëren, is de zee kajak de beste bondgenoot. Deze tocht leidt langs de zeven eilandjes rond een binnenzee met kristalhelder water en witte zandstranden.