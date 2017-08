Aboriginals vragen voor het eerst toegangsgeld om hun land te betreden

De Wunumbal Gaambera Aboriginal Corporation is de traditionele eigenaar van de afgelegen gronden ten noorden van Broome, aan de noordwestelijke kust. De stichting is begonnen met geld te vragen aan de passagiers van cruiseschepen, die de spectaculaire watervallen en de Aboriginal-kunst op de rotswanden willen komen bekijken.

Dit seizoen moeten schepen 200 Australische dollar of 134 euro per slaapcabine in hun schip betalen, maar tegen 2019 zal elke bezoeker 152 dollar of 102 euro moeten betalen.

Aan de publieke omroep ABC verklaarden de oorspronkelijke bewoners dat het geld gebruikt zal worden om Aborginals uit afgelegen gebieden tot bij de toeristen te brengen. Op die manier kunnen ze hen groeten, afval oprapen en de culturele sites beschermen.

Het cruiseschiptoerisme naar het spectaculaire afgelegen kustgebied is sterk toegenomen, met beschadigingen van de rotskunst en zwerfvuil op de stranden als resultaat. Op vele speciale en heilige plaatsen zijn toeristen daarom niet toegelaten.