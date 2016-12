9 op 10 Bruggelingen zien toeristen graag komen

"Er is vaak een haat-liefde verhoudingen tussen de Bruggelingen en hun perceptie op toerisme, maar uiteindelijk drijft liefde altijd boven", vat Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) de resultaten van een enquête samen.

2.500 Bruggelingen werden bevraagd, 37 procent antwoordde. Uit de cijfers blijkt dat nagenoeg alle Bruggelingen het toerisme steunen en dat Brugge een toeristische bestemming moet blijven. De Bruggeling is ook fier op zijn stad en draagt dat graag uit. De respondenten hopen ook meer betrokken te worden bij het toeristisch beleid van de stad en geeft zelfs concrete tips, zoals Brugge 's avonds aantrekkelijker maken, het benutten van de kalme periodes en ook de rustige plaatsen in en rond Brugge beter uitspelen. Volgens hen helpt het toerisme ook om het patrimonium in stand te houden en de lokale economie te versterken.

Overlast

Maar er is ook een keerzijde. Twee derde van de Bruggeling denkt dat het leven duurder is door het toerisme, en evenveel Bruggelingen mijden zelfs de stad omdat het er vaak te druk is. Een vierde vindt ook dat toeristen zorgen voor overlast. Toerisme Vlaanderen wil nu gelijkaardige studies uitvoeren in Gent en Antwerpen zodat de resultaten optimaal kunnen vergeleken worden en er een vervolgtraject kan uitgestippeld worden, want het is de bedoeling dat er aan de slag wordt gegaan met de belangrijkste conclusies. (Belga)