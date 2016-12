40 dingen die je nog niet wist over Arizona

Arizonais een staat van contrasten en behoort tot de mooiste staten in de VS: droge woestijngebieden tegenover dichte bossen, diepe kloven tegenover hoge bergtoppen en sporen van het Wilde Westen tegenover eeuwenoude Indianenculturen. 40 dingen die je misschien nog niet wist over de Grand Canyon State.

1. In Arizona liggen 3.928 bergen, meer dan in de andere Mountain States: Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Utah, New Mexico en Wyoming.

2. 26 bergtoppen zijn hoger dan 10.000 feet (3.048 meter).

3. Arizona is even groot als heel New England en Pennsylvania samen. Het is met een oppervlakte van 295.022 vierkante kilometer (ter vergelijking: Belgie is 30.528 km2 groot) de zesde grootste staat in de VS.

4. Een kwart van het grondgebied van Arizona is Indianenreservaat. Zeventien Indianenstammen hebben allemaal hun eigen land waar ze voor een groot deel zelf de regels bepalen. In het noordoosten ligt het gebied van de Navajo's en Hopi's, het grootste reservaat in Noord-Amerika. In het zuiden ligt een ander groot reservaat, dat van de Tohono O'odham.

5. De legendarische Route 66, de ongeveer 4000 kilometer lange weg van Chicago naar Los Angeles, loopt dwars door Arizona.

6. Om het traject van de Route 66 te verkennen voor de aanleg werden kamelen geïmporteerd uit het buitenland.

7. De cultuur en tradities van de oorspronkelijke bewoners leven nog volop in Arizona. Er wonen 21 Indianenstammen, waarvan de bekendste de Navajos, Hopis en Apaches zijn.

8. Het zuiden van Arizona, met name de buurt van Phoenix, is net zoiets als Florida: veel oudere Amerikanen trekken erheen om in hun laatste levensjaren te genieten van het aangename klimaat. In Sun City wonen zelfs enkel bejaarden.

9. In Phoenix staan verschillende bouwwerken van de bekende architect Frank Lloyd Wright. Vooral zijn eigen buitenverblijf Taliesin West is interessant.

10. De naam Arizona komt van het Azteekse woord 'arizuma' dat 'zilverdragend' betekent.

11. Het klimaat in Arizona is zo gevarieerd dat het er op dezelfde dag het warmste en het koudste in de VS kan zijn.

12. Mount Lemmon in de Santa Catalina Mountains is het meest zuidelijk gelegen skioord in de VS.

13. De saguaro cactus in de Sonoran woestijn is de grootste cactussoort in de VS en kan meer dan 20 meter hoog worden.

14. Een saguaro of andere beschermde cactus vernielen of omhakken kan je duur komen te staan in Arizona: je kan er meer dan een jaar gevangenisstraf voor krijgen.

15. In Arizona ligt de enige plaats in de VS waar de post per muilezel wordt bezorgd: in Supai op de bodem van de Grand Canyon.

16. Oraibi, een Hopi dorpje in Navaja County, uit 1200 is het oudste voortdurend bewoonde plaatsje in de VS.

17. Mount Humphreys bij Flagstaff is met 3.854 meter de hoogste berg in de staat.

18. Toen de beroemde London Bridge in 1960 werd vervangen, werd de oude verscheept naar Lake Havasu City in Arizona waar hij nu nog altijd staat.

19. De Parker Dam in het westen van Arizona is met bijna 100 meter de diepste in de wereld.

20. De Azteekse heerser Montezuma is, anders dan de naam zou vermoeden, nooit in Montezuma National Monument geweest. Hij werd zelf pas honderd jaar nadat deze prehistorische nederzetting werd verlaten geboren. Toen de plaats in 1860 herontdekt werd noemden de ontdekkers het ten onrechte naar Montezum.

21. Petrified Forest in het noordoosten van Arizona telt de grootste collectie versteend hout in de VS.

22. De gemiddelde hoogte in Arizona is 1219 meter.

23. Roadrunners komen niet alleen voor in cartoons: in Arizona kan je ze in het echt met een vaartje van 27 kilometer per uur zien rennen.

24. De best bewaarde krater van een meteoriet ligt bij Winslow.

25. De hoofdstad van de Navajo Nation (verspreid over Utah, Arizona en New Mexico) ligt in Arizona: Window Rock.

26. De Grand Canyon is de grootste toeristische trekpleister in Arizona. De kloof trekt jaarlijks zo'n vijf miljoen bezoekers.

27. Vier wolkenkrabbers van 1300 feet (396 meter) zijn nog niet hoog genoeg om vanaf de bodem van de Grand Canyon de rand te bereiken. De Grand Canyon is 1600 meter diep.

28. De twee grootste door mensen gemaakte meren in de VS liggen in Arizona: Lake Mead en Lake Powell.

29. In Arizona leven maar liefst 13 soorten ratelslangen.

30. De Spaanse franciscaner monnik Marcos de Niza was de eerste Europeaan die Arizona bezocht. Hij zocht er in 1539 naar de mythische Zeven Steden van Goud.

31. Tucson is het eerste stadje in de VS dat zich Unesco World City of Gastronomy mag noemen.

32. Alle vier de woestijnen die in de VS voorkomen liggen gedeeltelijk in Arizona: de Soronan, Mojave, Great Basin en Chihuahuan.

33. Twee stadjes in Arizona zijn onder water verdwenen: Adair en Alamo Crossing. Ze liggen in Fool Hollow Lake en Alamo Lake, twee meren ontstaan door de aanleg van dammen.

34. Mooi om te bezoeken zijn de Kartchnee Caverns bij Benson. In dit kalkstenen grottenstelsel loopt vier kilometer aan gangen en twee kamers zo groot als een voetbalveld.

35. De nationale vogel van Arizona is de Cactus wren ( cactus winterkoning), het nationale dier is de ringtail ( Noord-Amerikaanse katfret), de edelsteen is de turqoise, de bloem is de Saguaro, de boom is de Yellow Palo verde Parkinsonia en het lied 'Arizona' van Margret R. Clifford en Maurice Blumenthal

36. Arizona telt meer wildernisgebieden (namelijk 90) dan de hele Midwest dat er maar 50 heeft.

37. Arizona trad als een van de laatste staten toe tot de Union: als 48e op 14 februari 1912. Vandaar de bijnaam Valentine State.

38. De topbezienswaardigheden in Arizona zijn: Grand Canyon, Monument Valley, Canyon de Chelly, Petrified Forest and Painted Desert, Lake Mead, Lake Havasu, Lake Powell en Glen Canyon, de Hoover Dam, Sedona, Hopilands, Flagstaff, Scottsdale, Antelope Canyon, Tucson, Saguaro National Park en Chiricahua National Monument.

39. Er liggen 18 nationale parken en monumenten in Arizona: Agua Fria National Monument, Canyon de Chelly National Monument, Casa Grande Ruins National Monument, Chiricahua National Monument, Montezuma Castle National Monument, Navajo National Monument, Organ Pipe Cactus National Monument, Parashant National Monument, Pipe Spring National Monument, Rainbow Bridge National Monument, Sunset Crater Volcano National Monument, Tonto National Monument, Tuzigoot National Monument, Walnut Canyon National Monument en Wupatki National Monument.

40. Wil je kennismaken met The Old Wild West, bezoek dan een rodeo. De rodeo's in Prescott en Payson behoren tot de oudste in de wereld. (MS)