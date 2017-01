25 plaatsen die je moet zien in Costa Rica

Costa Rica wordt wel eens het land van de eeuwige lente genoemd om de prachtige natuur. Het kustgebied is het hele jaar door een grote bloemenpracht en in het binnenland is de verscheidenheid aan landschappen, flora en fauna zo groot dat dertig procent van Costa Rica is gereserveerd als natuurpark. 25 plaatsen die je moet zien in dit prachtige land.

Praktische informatie

Ligging

Costa Rica ligt in Midden-Amerika op het noordelijk halfrond tussen Nicaragua en Panama.

Klimaat

Het klimaat op Costa Rica is tropisch, althans in de laag gelegen gebieden. De gemiddelde temperatuur ligt het hele jaar tussen 27 en 30°C. In de bergen is het een stuk koeler; de gemiddelde temperatuur ligt daar rond de 17°C. De gemiddelde neerslag verschilt sterk in de diverse delen van het land. Op sommige plaatsen valt zeer veel neerslag (9000 mm), terwijl het op andere plaatsen eerder droog te noemen is met een gemiddelde neerslag van 1500 mm.

De meeste neerslag valt in de maanden juni tot en met oktober en dan meestal in de vorm van korte harde buien.

Oppervlakte

51.100 km². Dat is 1,7 maal zo groot als België.

Hoofdstad

San José

Belangrijkste steden

San José, Puerto Limón, Cartago

Staatsvorm

Parlementaire republiek

Bevolkingsgroepen

Inwoners van Europese afkomst, mestiezen, indianen en afrikanen.

Talen

De officiële taal is Spaans, Indiaanse talen, Creools-Engels.

Godsdienst

Rooms-katholicisme, protestantisme

Feestdagen

1 januari: Nieuwjaarsdag

Witte Donderdag

Goede VrijdagPasen

11 april: Día de Juan Santamaría (Nationale Heldendag)

Hemelvaart

Pinksteren

1 mei: Dag van de Arbeid

25 juli: Anexión de Guanacaste (inlijving van de provincie Guanacaste)

2 augustus: Virgin de Los Angeles Dag (niet verplicht)

15 augustus: Moederdag

15 september: Onafhankelijkheidsdag

12 oktober: Columbusdag (niet verplicht)

25 december: Kerstmis

Weetjes

Costa Rica wordt wel eens het 'land van de eeuwige liefde' genoemd om de prachtige natuur. Ruim dertig procent van het land is gereserveerd als natuurpark en geniet daarom bescherming.

Naar Latijns-Amerikaanse normen is Costa Rica een zeer stabiel land. Er bestaat al sinds 1948 een democratische regeringsvorm en het kent geen leger, nogal een uitzonderlijke situatie in dat deel van de wereld.

De mannen in Costa Rica noemen zichzelf 'tico's' en de vrouwen 'tica's'. Deze bijnamen komen van het woord 'hermanitico's' en dat betekent 'kleine boeren'.

Costa Rica ligt in de zogenaamde Pacific-gordel, een zeer aardbevingsgevoelig gebied. Vrijwel ieder jaar is het prijs. In 1991 werd Costa Rica getroffen door een heel zware aardbeving, gevolgd door vloedgolven. Tientallen mensen vonden de dood en de schade was enorm.

Naar Costa Rica ga je niet voor het lekkere eten. Mensen hebber er onder meer de gewoonte om ontzettend veel zout in het eten te doen. Gelukkig is de koffie wel heel lekker in Costa Rica.

Costa Rica wordt soms wel eens het Zwitserland van Centraal-Amerika genoemd omwille van de politieke stabiliteit.

Tijdzone

7 uur in de zomer, - 8 uur in de winter

Geld

Colon

Beste reistijd

Costa Rica kan je het hele jaar bezoeken, maar de beste tijd is van december tot en met maart. Dat is ook de drukste periode zodat de prijzen hoger liggen dan in de andere maanden.

Afstand

Brussel en San José liggen 9.050 kilometer uit elkaar. De vliegtijd bedraagt 11 uur.

Verkeersregels

De vekeersregels wijken vrijwel niet af van de regels in België, maar er bestaan toch grote verschillen. De wegen zijn niet al te goed, voetgangers lopen op de weg, er is vrijwel geen verlichting, de verkeersaanwijzingen zijn niet duidelijk, in en rond San José is het erg druk en de Costa Ricanen rijden nogal roekeloos.

Besluit je om toch zelf te rijden, houd je dan aan de verkeersregels en parkeer je auto nooit ergens waar dat niet mag. Hij wordt dan meteen weggesleept.

Openbaar vervoer

Costa Rica is niet zo'n groot land en een binnenlandse vlucht is daarom niet echt nodig, maar wel mogelijk. Duur is het in ieder geval niet.

Treinen rijden er niet meer in Costa Rica, maar met de bus kan je overal komen. Er rijden interlokale bussen en shuttlebussen. Voor de interlokale bussen kan je het beste van tevoren een plaats reserveren. Ze rijden niet zo heel vaak en zitten snel vol. Shuttlebussen zijn kleiner, comfortabeler, ze halen je op en zetten je af waar je wil, maar je betaalt er wel iets meer voor.

Binnen steden rijden ook bussen, maar die mijd je liever. Ze zijn veel te druk en een taxi is niet veel duurder, maar wel een stuk aangenamer.

Elektriciteit

110 volt. Amerikaanse stekkers met twee platte in plaats van ronde pinnetjes.