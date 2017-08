Zijn mannen met een baard aantrekkelijker?

Baardgroei is een onmiskenbaar teken van mannelijkheid. Een straffe baard wijst op veel testosteron en is dus een biologisch signaal dat de man in kwestie je een gezond en sterk nageslacht zal bezorgen en opgewassen is tegen bedreigingen allerhande. In talloze onderzoeken in België en andere westerse landen zeggen de meeste vrouwen echter dat ze een baardloze man verkiezen. Al even vaak beoordelen ze baarddragers als agressieve, dominante types. Misschien is het dus voor een man vooral belangrijk om baardgroei te hebben, niet om die te laten zien.

...