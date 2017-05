Weekendtip: tweede editie van groenstedelijk festival Botanik

Komend weekend wordt het stadsleven wat groener. Op vijf en zes mei vindt BOTANIK#2 Rizomen/roots plaats in deSingel. Het festival creëert een groene golf in de stad met sterke wortels en ontluikende kiemen. Met lezingen en workshops brengen ze de stedelingen filosofische en praktische informatie over groen leven en op de plantenmarkt kunnen fans van groen zich laten gaan. Van gember kweken tot koken op een houtvuur: het festival biedt voor elk wat wils.

Een fris en eigenzinnig festival in een stedelijke context, maar met de wortels in de aarde.

Praktisch

5 MEI 19u - 24u

=> Inleiding Festival - OTARKINO - Green Lectures Ted-style

6 MEI 10u - 23u

- Plantenmarkt 10u - 17u

- Specialty Workshops (betalend) 10u - 17u

- Doorlopende workshops (gratis) 10u - 17u

- Jardin Botanique 10u - 23u

- Diner Vuurput 18u - 23u

Klik hier voor het volledige programma.

(LP)