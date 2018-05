'We verwachten heel veel van de penis. En dat is onterecht'

'Is hij wel groot genoeg? Is het niet vreemd dat hij schuin staat? Wordt hij wel stijf genoeg?'

De meeste vragen die ik als seksuologe te horen krijg van mannen zijn bekommernissen over hun penis. Ze vragen zich of ze hun geslacht wel juist gebruiken en wat nu juist 'normaal' is. Die onzekerheden uiten ze door het versturen van zogenaamde dick pics, in de hoop dat de ontvanger bevestigt dat hun edele lid wél voldoet.

Die fixatie op de penis is echter niet enkel een probleem van de man. Ook de verwachtingen van vrouwen over het mannelijke geslachtsdeel liggen (te) hoog. Hij moet een goede grootte hebben, maar mag ook niet té zijn en als hij niet hard genoeg wordt, zegt dat iets over hoe graag hij je ziet en wilt. Dergelijke hoge eisen zijn nefast voor je seksleven, maar niet verwonderlijk.

De penis krijgt namelijk veel aandacht in onze maatschappij en dat begint al van jongs af aan. Jonge kinderen trekken al erg snel op ontdekking met hun handje in hun broekje, en onverwacht blijkt dat ook nog eens erg leuk te zijn. Het is slechts een kwestie van tijd voor ze hun penissen gaan vergelijken en onderzoeken bij het spelen van doktertje. Eens ze ouder zijn, wordt de fallus vaak kunstig geklad op schoolbanken en muren, en zo kan ik nog wel wat voorbeelden opsommen. Ga zo maar eens een rondje wandelen in een grootstad. Gegarandeerd kom je een tekening van het mannelijke geslacht tegen.

Ook al hebben we zo'n fascinatie voor penissen en hechten we tijdens de seks veel belang aan penetratie, blijkt dat de penis algauw minder belangrijk wordt als je naar de succesfactoren voor een aangenaam seksueel contact kijkt. De meeste vrouwen kunnen niet klaarkomen via vaginale stimulatie en de beperkte tien procent van de dames die kunnen squirten, kunnen dit zelden via de penis. Clitorale stimulatie en vaginale stimulatie zijn daarentegen wel onmisbaar voor vrouwelijke orgasmes

Wat maakt seksuele contacten dan echt aangenaam? Intimiteit en creativiteit. Wanneer we teder met elkaar omgaan en goed leren aanvoelen wat onze partner leuk vindt, leidt dit automatisch tot betere seks. Waarom doe je niet eens een erotische nurumassage (een Japanse lichaam-op-lichaammassage met olie) of gebruik je eens een siliconenglijmiddel? Speel een seksueel spel, masseer elkaars geslachtsdelen of verken elkaars lichaam met de mond.

Dit artikel is geen aanzet om penetratie volledig achterwege te laten, maar een inspiratiebron om de penis eens in een ander daglicht te bekijken. Wanneer je creatieve seksuele ideeën uittest, zal dat je wellicht meer seks opleveren dan een dick pic.